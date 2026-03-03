Maltrattamenti in famiglia nel Vallo di Diano | due allontanamenti

Nel Vallo di Diano si sono verificati recentemente due episodi di maltrattamenti in famiglia nello stesso comune. In entrambi i casi, sono stati denunciati mariti e compagni accusati di comportamenti violenti, e sono stati adottati provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza. Le autorità hanno disposto l’allontanamento delle persone coinvolte e hanno attivato misure di tutela per le vittime.

Si sono registrati nuovi episodi di maltrattamenti in famiglia nel Vallo di Diano. Due episodi si sono registrati negli ultimi mesi in uno stesso comune dell’area nord del Vallo di Diano con denuncia per i mariti e compagni violenti e allontanamento, per motivi di sicurezza in luoghi protetti per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Furti nel Vallo di Diano: Arrestati due giovani dai Carabinieri di Sala Consilina Vallo di Diano, furti seriali: due giovani colpiti da misure cautelariLe indagini hanno ricostruito una serie di colpi in diversi comuni, tra materiali da lavoro e un furto con strappo ai danni di un’anziana. Contenuti utili per approfondire Vallo di Diano Maltrattamenti in famiglia, due casi nel Vallo di Diano: scatta il codice rossoL'Autorità giudiziaria ha disposto provvedimenti a protezione delle donne coinvolte e dei figli minorenni, con l’allontanamento dei presunti aggressori e il trasferimento delle vittime in luoghi sicur ... infocilento.it Cani maltrattati nel Vallo di Diano: scattano le denunce anche per resistenzaImportante operazione contro il maltrattamento di animali nel Vallo di Diano da parte del Nucleo di Polizia Giudiziaria della Sezione Provinciale delle Guardie Zoofile Ambientali Aisa: quattro persone ... ilmattino.it