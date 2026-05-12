verona pesanti i danni del maltempo

A Verona, la recente perturbazione ha causato ingenti danni in poche ore. La tempesta ha colpito sia il centro cittadino che le zone circostanti, provocando danni diffusi a strutture, veicoli e infrastrutture. L’intensità del maltempo si è fatta sentire rapidamente, lasciando il segno su un’ampia area. Le autorità stanno valutando l’entità dei danni e intervenendo per riparare i danni più gravi.

Verona ha registrato danni pesantissimi in seguito al passaggio della perturbazione di ieri sera. Su “L’Arena” leggiamo che pochi minuti di tempesta hanno provocato una miriade di danni tra città e provincia. L’area é stata attraversata da ovest a est da una violenta perturbazione che ha portato pioggia, grandine ma soprattutto fortissime raffiche di vento. Verona, i danni della tempesta. Tanti gli alberi e i rami caduti nella serata di ieri. Questi hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Uno di essi è rimasto ferito proprio in seguito ad un intervento. Tuttavia rimane l’unico ferito di una serata davvero difficile. Tante anche le tegole e le coperture divelte dal vento: il caso più emblematico l’intera falda di un tetto di viale del Commercio staccatasi a causa delle raffiche e “planata” a un isolato di distanza.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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