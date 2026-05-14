Furto al supermercato incastrati dalle telecamere e dall' uso del bancomat rubato

Due persone sono state denunciate dopo un furto in un supermercato. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i momenti del colpo e della fuga in auto. Successivamente, i carabinieri di Borgonovo hanno seguito il percorso dei sospetti attraverso le immagini e le tracce lasciate dal bancomat rubato. La sequenza di eventi ha portato all’identificazione dei responsabili, che sono stati individuati e denunciati. Nessuna altra informazione sui soggetti coinvolti è stata ancora resa nota.

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