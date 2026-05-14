Furto al supermercato incastrati dalle telecamere e dall' uso del bancomat rubato

Da ilpiacenza.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone sono state denunciate dopo un furto in un supermercato. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i momenti del colpo e della fuga in auto. Successivamente, i carabinieri di Borgonovo hanno seguito il percorso dei sospetti attraverso le immagini e le tracce lasciate dal bancomat rubato. La sequenza di eventi ha portato all’identificazione dei responsabili, che sono stati individuati e denunciati. Nessuna altra informazione sui soggetti coinvolti è stata ancora resa nota.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

 Il lavoro meticoloso dei carabinieri di Borgonovo ha ricostruito ogni fase: dal colpo nel punto vendita alla fuga in auto, fino ai tentativi di pagamento che hanno portato alla denuncia di due persone. Un furto con destrezza consumato all’interno di un supermercato, poi l’utilizzo del bancomat. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Furto al supermercato, rubato tonno per oltre 1.000 euro: ladri incastrati dalle telecamere

Leggi anche: Furto al supermercato, rubato tonno per centinaia di euro: ladri incastrati dalle telecamere

furto al supermercato incastratiFurto al supermercato, incastrati dalle telecamere e dall'uso del bancomat rubatoAvevano sottratto il portafoglio dalla borsa di una donna appoggiata al carrello del supermercato. L’episodio a Borgonovo ... ilpiacenza.it

furto al supermercato incastratiAuto in fuga dopo furto al supermercato: scatta inseguimento sulla via del MareUn’auto in fuga dopo un furto al supermercato è stata intercettata dalla Polizia Locale di Roma Capitale lungo la via del Mare. L’episodio rappresenta uno degli interventi più rilevanti nell’ambito de ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web