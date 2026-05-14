Furto al supermercato incastrati dalle telecamere e dall' uso del bancomat rubato
Due persone sono state denunciate dopo un furto in un supermercato. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i momenti del colpo e della fuga in auto. Successivamente, i carabinieri di Borgonovo hanno seguito il percorso dei sospetti attraverso le immagini e le tracce lasciate dal bancomat rubato. La sequenza di eventi ha portato all’identificazione dei responsabili, che sono stati individuati e denunciati. Nessuna altra informazione sui soggetti coinvolti è stata ancora resa nota.
Il lavoro meticoloso dei carabinieri di Borgonovo ha ricostruito ogni fase: dal colpo nel punto vendita alla fuga in auto, fino ai tentativi di pagamento che hanno portato alla denuncia di due persone. Un furto con destrezza consumato all’interno di un supermercato, poi l’utilizzo del bancomat. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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