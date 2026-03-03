Furto al supermercato rubato tonno per oltre 1.000 euro | ladri incastrati dalle telecamere

Domenica 1, nel supermercato di Bondeno, tre persone sono state denunciate dai carabinieri per aver rubato tonno per un valore superiore a 1.000 euro. Si tratta di un uomo di 29 anni e di due ragazze poco più che ventenni, tutte identificate grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. La merce rubata è stata recuperata e i responsabili sono stati portati in caserma.

Ancora una razzia tra le corsie. Domenica 1, i carabinieri di Bondeno hanno denunciato tre persone (un 29enne e due ragazze poco più che 20enni) per il furto di oltre 1.000 euro di tonno dagli scaffali di un supermercato della zona.