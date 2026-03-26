Martedì 24, i carabinieri di Poggio Renatico hanno denunciato alla Procura tre giovani tra i 20 e i 30 anni, ritenuti responsabili di aver rubato un ingente quantitativo di tonno dai scaffali di un supermercato locale. L’azione dei ladri è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza, che hanno contribuito all’identificazione e al fermo dei sospettati. Il valore della refurtiva ammonta a diverse centinaia di euro.

Ancora un furto al supermercato. I carabinieri di Poggio Renatico, martedì 24, hanno individuato e denunciato alla Procura estense tre ragazzi (tra i 20 e i 30 anni) che hanno rubato un ingente quantitativo di tonno dagli scaffali di un supermercato della zona. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, i tre hanno operato con una tecnica collaudata: mentre l’uomo stava controllando i movimenti dei dipendenti, le donne hanno prelevato la merce dagli scaffali nascondendola sotto i vestiti. L’azione, avvenuta in pochi minuti, è cessata solo quando il personale del punto vendita si è accorto dell'accaduto, costringendo i responsabili alla fuga. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Furto al supermercato, rubato tonno per centinaia di euro: ladri incastrati dalle telecamere

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