Traversetolo colpo al supermercato | rubano la borsetta dall’auto due giovani denunciati

A Traversetolo due giovani sono stati denunciati dopo aver rubato una borsetta dall’auto di una donna nel parcheggio di un supermercato. Secondo le informazioni, i due hanno approfittato di un momento di distrazione dell’autrice per impossessarsi della borsa mentre questa stava caricando la spesa. L’episodio si è verificato in un’area di sosta frequentata da clienti del punto vendita.

Avrebbero approfittato di un attimo di distrazione per rubare una borsetta dall’auto di una donna mentre stava caricando la spesa nel parcheggio di un supermercato a Traversetolo. Due giovani, un 20enne e un 24enne italiani, sono stati denunciati dai carabinieri.Il colpo sarebbe avvenuto alcuni.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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