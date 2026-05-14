Quattro persone sono state fermate dopo aver tentato di rubare circa 1.500 euro in un centro commerciale. Secondo le testimonianze, i complici hanno circondato un anziano senza essere notati, prima di utilizzare una carta bancomat per prelevare il denaro. La polizia ha intervenuto e ha tratto in arresto i sospetti, che ora sono in attesa di essere ascoltati. La scena si è svolta in modo rapido, senza che altri clienti si accorgessero di nulla.

? Domande chiave Come hanno fatto i quattro complici a circondare l'anziano senza farsi notare?. Cosa è successo nel momento in cui hanno usato la carta bancomat?. Dove sono stati intercettati i malviventi durante la fuga verso sud?. Perché il conducente del veicolo non possedeva la patente di guida?.? In Breve I quattro complici hanno prelevato 1.500 euro tramite bancomat dopo il colpo.. I carabinieri di Tuscania hanno fermato l'auto sulla litoranea laziale.. Il conducente del veicolo è stato sanzionato perché privo di patente.. Il gruppo ha agito circondando l'ottantante grossetano tra le corsie del centro.. I carabinieri hanno intercettato sulla litoranea laziale un gruppo di quattro persone che aveva appena derubato un ottantenne grossetano all’interno di un centro commerciale del capoluogo maremmano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furto al centro commerciale: fermi 4 complici con 1.500 euro rubati

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