Droga nel campo nomadi il blitz dei carabinieri a Reggio Emilia | 5 indagati per spaccio

Questa mattina, i carabinieri di Gattatico hanno eseguito un’operazione nel campo nomadi di Reggio Emilia, portando all’indagine di cinque persone coinvolte nello spaccio di droga. L’azione è il risultato di più di un anno di indagini volte a contrastare il traffico illecito nell’area. Durante il blitz sono stati sequestrati diversi materiali e sostanze, e le persone coinvolte sono state portate in caserma per gli accertamenti del caso.

Reggio Emilia, 23 aprile 2026 – Un duro colpo al mercato dello spaccio di droga nell’area di Reggio Emilia e provincia, quello inferto questa mattina dai carabinieri della Stazione di Gattatico, dopo oltre un anno di indagini. Il blitz dei militari è avvenuto in un campo nomadi della città, dove sono state eseguite cinque misure cautelari nei confronti dei soggetti indagati. L’intervento ha visto i carabinieri di Gattatico agire con il supporto delle compagnie di Reggio Emilia, Guastalla, Castelnovo Monti e della Polizia Provinciale di Reggio, dei Carabinieri Forestali e di unità cinofile della polizia locale di Guastalla e Castelnovo Monti. Quali sono le misure cautelari previste per gli indagati .🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Droga nel campo nomadi, il blitz dei carabinieri a Reggio Emilia: 5 indagati per spaccio Notizie correlate VIDEO/ A Poggioreale blitz dei carabinieri nel campo nomadi, proteste e sequestriTempo di lettura: < 1 minuto Blitz dei carabinieri nel campo nomadi di via del Macello, nel quartiere Poggioreale di Napoli. Giugliano, pizza e spaccio di droga: arrestato dopo blitz dei carabinieri noto ristoratoreNuovo arresto nella mattinata di ieri, mercoledì 4 febbraio, nella zona costiera di Giugliano, dove i carabinieri della sezione operativa della... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Reggio Emilia: trasporta oltre 5 kg di cocaina in auto, arrestato. VIDEO. Droga nel campo nomadi, il blitz dei carabinieri a Reggio Emilia: 5 indagati per spaccioLe misure prevedono la custodia cautelare in carcere per un uomo di 52 anni, ritenuto al vertice dell'organizzazione, divieto di dimora nell’intera provincia di Reggio Emilia nei confronti di tre uomi ... ilrestodelcarlino.it Blitz all’alba in un campo nomadi: rete di spaccio di droga smantellata dopo un anno di indaginiREGGIO EMILIA – Un anno di indagini per smantellare una rete di spaccio di droga, cinque misure cautelari eseguite, di cui una in carcere. E’ il bilancio di una inchiesta portata avanti dai carabinier ... reggionline.com