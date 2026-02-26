Quattro arresti per furto aggravato a Fiano Romano e Capena, coinvolti un uomo e tre donne romene. Quattro persone sono state arrestate nelle ultime 48 ore dai carabinieri delle stazioni di Fiano Romano e di Capena, con l’accusa di furto aggravato all’interno di esercizi commerciali. In particolare, a seguito di una richiesta pervenuta al 112, i carabinieri della stazione di Fiano Romano sono intervenuti presso un centro commerciale della zona dove, poco prima, un 50enne italiano aveva sottratto diversi capi di abbigliamento da un negozio, allontanandosi senza pagare. I carabinieri, unitamente all’aiuto dei vigilanti del centro, hanno bloccato immediatamente l’uomo e recuperato la merce asportata, che è stata restituita all’avente diritto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: furti nei negozi a Fiano Romano e Capena, arrestate quattro persone

Furti e rapine violente nei negozi di abbigliamento e sugli autobus a Roma, nove persone arrestate9 arresti, questo il bilancio delle operazioni condotte dalla Polizia di Stato nelle ultime ore a Roma, dove ladri e rapinatori sono stati fermati...

Droga nascosta nei contatori del gas e in una bicicletta a Roma, quattro persone arrestate per spaccioQuattro arresti e centinaia di dosi di stupefacente sequestrate: questo il risultato delle ultime operazioni della Polizia di Stato nel quartiere...

Temi più discussi: Roma, furti nei negozi di Termini: 21 indagati tra poliziotti e carabinieri; Furti Coin Roma Termini, le chat e i video tra agenti e dipendenti al centro dell'indagine; Rubavano vestiti in un negozio alla stazione Termini, indagati 21 tra poliziotti e carabinieri; Roma, furti in uno store nella stazione Termini: indagati 21 poliziotti e carabinieri.

Furti alla Coin, carabinieri e poliziotti incastrati dalle chat con le commesse: «Si fa ovunque, ma qui è esagerato»I messaggi continui per prendere appuntamento, chiedere di mettere da parte determinati capi, accordarsi sui prezzi. Sono le chat trovate all’interno dei loro telefoni a incastrare, ... ilmattino.it

Furti Coin Roma Termini, le chat e i video tra agenti e dipendenti al centro dell'indagineLeggi su Sky TG24 l'articolo Furti Coin Roma Termini, le chat e i video tra agenti e dipendenti al centro dell'indagine ... tg24.sky.it

Martedì 24 febbraio 20:15, #CuresRoma1927 PalaPertini | Fiano Romano #Roma1927Futsal - facebook.com facebook