Mattia Furlani | Il record italiano di Howe è alla portata Nel 2027 potrei aggiungere i 100 metri…

Da oasport.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattia Furlani si prepara a essere uno dei protagonisti dell’atletica italiana nella stagione estiva, che si concluderà con i Campionati Europei di Birmingham e, a settembre, con la prima edizione dei World Ultimate Championship a Budapest. In un’intervista, il giovane atleta ha dichiarato che il record italiano di Howe potrebbe essere alla sua portata e ha espresso la possibilità di migliorare il suo personale nei 100 metri nel 2027.

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Mattia Furlani sarà uno dei protagonisti principali dell’atletica italiana nella stagione all’aperto che culminerà ad agosto con i Campionati Europei di Birmingham e a settembre con l’inedito World Ultimate Championship di Budapest. Il fuoriclasse azzurro, campione mondiale in carica di salto in lungo, ha confermato la sua presenza il 4 giugno al Golden Gala di Roma in occasione della presentazione ufficiale odierna della tappa italiana di Diamond League. “ Sto bene. Questa stagione prosegue un percorso importante che guarda a Los Angeles. L’obiettivo è puntare alla medaglia d’oro, ma allo stesso tempo continuare a raggiungere traguardi significativi.🔗 Leggi su Oasport.it

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