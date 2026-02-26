Eliska Babickova ha deciso di interrompere la collaborazione con Kimi Antonelli e ha spiegato i motivi pubblicamente. Attualmente, Antonelli si concentra sui test con la nuova Mercedes e si prepara all’imminente stagione. Il periodo è pieno di attività e sfide, mentre lui si impegna per affrontare al meglio i prossimi impegni professionali.

Tra test con la nuova Mercedes, ultimi accorgimenti e la stagione che sta per cominciare, per Kimi Antonelli è un periodo abbastanza impegnativo. A ciò si aggiunge anche uno stravolgimento nella sua sfera privata: la fine della relazione con Eliska Babickova, 20enne ceca ed ex kartista di talento, oggi influencer. E ad annunciarlo pubblicamente sui social è stata proprio Babickova, ufficializzando una voce che era già nell’aria. “Innanzitutto voglio dire che sto parlando di questo perché sono sempre stata onesta con voi su questa piattaforma e sento di non nascondere nulla. Inoltre è un argomento piuttosto recente, perché per tutto febbraio io e Kimi stavamo cercando di capire le cose, non eravamo molto sicuri sul punto dove eravamo nella nostra relazione, ecco perché non ne ho parlato prima “, ha precisato Eliska Babickova. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho lasciato io Kimi Antonelli. Sono sempre stata onesta con voi e non voglio nascondere nulla”: lo sfogo di Eliska Babickova

Eliska Babickova annuncia che è finita con Kimi Antonelli: “L’ho lasciato io, i valori erano diversi”Eliska Babickova racconta in un video perché ha deciso di lasciare Kimi Antonelli dopo oltre due anni di fidanzamento.

Leggi anche: Kimi Antonelli-Eliska, è finita. La ragazza via social: "Valori diversi, l'ho lasciato io"

Argomenti discussi: Eliska Babickova annuncia che è finita con Kimi Antonelli: L'ho lasciato io, i valori erano diversi.

Eliska Babickova annuncia che è finita con Kimi Antonelli: L’ho lasciato io, i valori erano diversiEliska Babickova racconta in un video perché ha deciso di lasciare Kimi Antonelli dopo oltre due anni di fidanzamento ... fanpage.it

Kimi Antonelli-Eliska, è finita. La ragazza via social: Valori diversi, l'ho lasciato ioLa 20enne Babickova, ex kartista ceca, ha postato un video in cui ha rivelato i motivi della separazione dal pilota della Mercedes F1: Nessun tradimento da parte di nessuno ... msn.com