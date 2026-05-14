Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, torna ad attaccare il governo guidato da Giorgia Meloni e lo fa durante la trasmissione televisiva “4 Di sera” su Rete4. L’ex premier ha criticato duramente la situazione economica del Paese, sostenendo che l’esecutivo stia raccontando una realtà distante da quella vissuta quotidianamente da lavoratori e giovani italiani. “ Giorgia vive nel paese delle meraviglie ”, ha dichiarato Conte, sottolineando come “un lavoratore su quattro viva con meno di mille euro al mese” e denunciando il fenomeno dei giovani costretti a lasciare l’Italia per trovare opportunità all’estero. Secondo il presidente del M5S, gli stipendi sarebbero sempre più bassi e i salari reali avrebbero registrato un calo rispetto al 2021. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Furia Conte contro Meloni: “Vive nel paese della meraviglie”. Scontro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Gruber, Giannini e Formigli sotto choc dopo la Meloni da Mentana - Zuppa di Porro

Sullo stesso argomento

Conte: “Giorgia Meloni ha una gran parlantina e vive nel paese delle meraviglie, ma la politica non è solo comunicazione”Roma, 14 maggio 2026 - È un Giuseppe Conte in piena forma, nonostante il recente intervento chirurgico, e non perde tempo per attaccare Giorgia...

Crozza/Meloni, la furia della premier contro Pagnoncelli: "Testa de rapa…"Crozza/Meloni, la furia della premier contro Pagnoncelli: "Testa de rapa…"Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna a...