Crozza Meloni la furia della premier contro Pagnoncelli | Testa de rapa… Crozza Meloni la furia della premier contro Pagnoncelli | Testa de rapa…

Durante la trasmissione televisiva trasmessa venerdì sera sul canale Nove, la presidente del consiglio ha rivolto espressioni forti nei confronti di un noto giornalista e analista politico, utilizzando il termine

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna a vestire i panni della premier Giorgia Meloni alle prese con un momento di forte nervosismo politico dopo la sconfitta del “Sì” all’ultimo referendum, le tensioni interne e casi imbarazzanti nel suo entourage. Questo articolo CrozzaMeloni, la furia della premier contro Pagnoncelli: "Testa de rapa."CrozzaMeloni, la furia della premier contro Pagnoncelli: "Testa de rapa." proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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