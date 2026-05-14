FuoriConcorso 2026 porta sul Lago di Como la forza dell’ingegneria tedesca

Nel 2026, l'evento FuoriConcorso si svolgerà sulle rive del Lago di Como, portando in questa edizione l'attenzione sull’ingegneria tedesca. Dopo aver dedicato il 2025 alla celebrazione della velocità come manifestazione del talento italiano, quest’anno il focus sarà su KraftMeister, un progetto che mette in mostra la forza e la maestria in campo ingegneristico. La manifestazione si svolgerà in un contesto naturale noto per essere luogo di incontri e scoperte.

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Dopo aver celebrato nel 2025 la velocità come espressione del genio italiano, FuoriConcorso torna sulle rive del Lago di Como con un nuovo capitolo: KraftMeister, “forza e maestria”. Il 16 e 17 maggio 2026, tra Villa del Grumello, Villa Sucota e Villa Olmo, l’evento renderà omaggio alla grande tradizione automobilistica tedesca, trasformando il paesaggio lariano in un palcoscenico dove tecnica, design e cultura industriale si incontrano. La funzione diventa linguaggio. KraftMeister racconta l’automobile tedesca come una filosofia progettuale: ogni linea ha uno scopo, ogni superficie risponde a una necessità, ogni soluzione nasce per migliorare controllo, efficienza e velocità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - FuoriConcorso 2026 porta sul Lago di Como la forza dell’ingegneria tedesca ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento FuoriConcorso 2026: sul Lago di Como tra ingegneria, design e visioni del futuroTorna sulle rive del Lago di Como FuoriConcorso 2026, uno degli appuntamenti più attesi della cultura automobilistica internazionale, con un’edizione... Fuoriconcorso, sul lago di Como tornano le auto più belle del mondoDopo aver celebrato nel 2025 la velocità come espressione del genio italiano, FuoriConcorso torna sulle rive del Lago di Como il 16 e 17 maggio con... Temi più discussi: Time On Show e FuoriConcorso: orologi e auto sul Lago di Como; FuoriConcorso, il rigore tedesco conquista il Lago di Como; Sul lago di Como arrivano nel weekend le auto più belle del mondo; La prima volta di Audi sul lago di Como. Protagonista al Fuoriconcorso con le regine delle performance. FuoriConcorso 2026 porta sul Lago di Como la forza dell’ingegneria tedescaDopo aver celebrato nel 2025 la velocità come espressione del genio italiano, FuoriConcorso torna sulle rive del Lago di Como con un nuovo capitolo: KraftMeister, forza e maestria. Il 16 e 17 maggio ... ilgiornale.it FuoriConcorso 2026: sul Lago di Como le auto più iconicheFuoriConcorso 2026 porta sul Lago di Como le auto più belle del mondo: Mercedes, Porsche e tuner estremi. Date, tema e modelli protagonisti dell’evento. motori.it