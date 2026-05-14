Fuori Sede Il Festival delle Accademie e degli Istituti di Cultura stranieri
A Roma si svolge per il quarto anno consecutivo il Festival delle Accademie e degli Istituti di Cultura stranieri, che presenta un calendario ricco di eventi. La manifestazione coinvolge diverse istituzioni culturali straniere e si svolge in diverse location della città. L’obiettivo è promuovere lo scambio culturale e valorizzare le attività delle accademie e degli istituti di cultura presenti nel territorio.
“” torna a Roma per il quarto anno consecutivo con un calendario denso di appuntamenti. Il 14 e 15 maggio, a Palazzo Esposizioni, si terranno i primi appuntamenti di un programma che accompagnerà i partecipanti fino al.🔗 Leggi su Romatoday.it
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