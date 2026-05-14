Fuori Sede Il Festival delle Accademie e degli Istituti di Cultura stranieri

A Roma si svolge per il quarto anno consecutivo il Festival delle Accademie e degli Istituti di Cultura stranieri, che presenta un calendario ricco di eventi. La manifestazione coinvolge diverse istituzioni culturali straniere e si svolge in diverse location della città. L’obiettivo è promuovere lo scambio culturale e valorizzare le attività delle accademie e degli istituti di cultura presenti nel territorio.

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