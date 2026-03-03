Riforma dei data center riguarderà anche la scuola | il ruolo degli ITS Academy e degli Istituti tecnici Dagli esperti di cybersecurity ai tecnici delle infrastrutture cloud

La Camera dei deputati ha approvato in Commissione Trasporti un testo unificato di proposte di legge che riguarda la riforma dei data center, includendo anche il settore scolastico. La riforma coinvolge gli ITS Academy e gli Istituti tecnici, con attenzione a figure come esperti di cybersecurity e tecnici delle infrastrutture cloud. La decisione si inserisce in un processo di aggiornamento delle infrastrutture digitali del paese.

La Camera dei deputati ha approvato in Commissione Trasporti il testo unificato delle proposte di legge A.C. 1928 e abbinate, che delega il Governo a disciplinare organizzazione, sviluppo e potenziamento dei centri di elaborazione dati. Il provvedimento, ora all'esame parlamentare, non si limita agli aspetti autorizzativi ed energetici: tra i principi direttivi inserisce esplicitamente la promozione di competenze digitali avanzate nelle scuole, negli ITS Academy, nelle università e nei centri di ricerca

