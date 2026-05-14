Fuori programma al pre-Giro d'Italia ciclisti a sorpresa in via Poggioreale scortati dalla polizia
Durante il pre-Giro d’Italia, alcuni ciclisti sono stati visti in via Poggioreale, accompagnati dalla polizia. Il passaggio si è svolto senza preavviso e in una strada che non faceva parte del percorso ufficiale dell’evento. La presenza delle forze dell’ordine ha garantito la scorta dei ciclisti, che si sono mossi in modo improvviso e senza annunci pubblici. Non ci sono state comunicazioni ufficiali riguardo a questa apparizione inattesa.
Passaggio a sorpresa dei ciclisti degli eventi connessi al pre-Giro d'Italia in via Nuova Poggioreale, non inclusa nel percorso. Sorpresa tra i passanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
Giro d’Italia al Corno alle Scale: programma e il passaggio dei ciclistiBologna, 11 maggio 2026 - Tutto il territorio si prepara ad accogliere il Giro d'Italia.
Giro d’Italia al Corno alle Scale: data, programma e il passaggio dei ciclistiBologna, 11 maggio 2026 - Tutto il territorio si prepara ad accogliere il Giro d'Italia.
Argomenti più discussi: Sup Race, impegno pre-mondiale in Austria per la Istedda Sup Race - L'Unione Sarda.it; Favola Basiletti, dalle pre-quali al secondo turno!; Soulé, chiamata Mondiale con l’Argentina: Scaloni lo inserisce nei 55, Dybala resta fuori; Argentina, Scaloni stila la lista dei pre-convocati e c’è Soulé: fuori Dybala per il Mondiale.
Il fuori programma di Papa Leone XIV, sale sul palco e saluta tutti i fedeli presenti in piazza a Pompei: Nostra Madre Maria è sempre con noi facebook
Silvia Toffanin prepara uno speciale per Amici x.com
Concerto fuori programma al Maggio diretto da MehtaIl Teatro del Maggio ha annunciato per il 21 gennaio prossimo un concerto fuori programma dell'Orchestra del Maggio fiorentino diretta da Zubin Mehta. Il 21 gennaio si sarebbe dovuto tenere uno dei ... ansa.it