Fuori programma al pre-Giro d'Italia ciclisti a sorpresa in via Poggioreale scortati dalla polizia

Durante il pre-Giro d’Italia, alcuni ciclisti sono stati visti in via Poggioreale, accompagnati dalla polizia. Il passaggio si è svolto senza preavviso e in una strada che non faceva parte del percorso ufficiale dell’evento. La presenza delle forze dell’ordine ha garantito la scorta dei ciclisti, che si sono mossi in modo improvviso e senza annunci pubblici. Non ci sono state comunicazioni ufficiali riguardo a questa apparizione inattesa.

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