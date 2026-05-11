Giro d’Italia al Corno alle Scale | data programma e il passaggio dei ciclisti
Il Giro d’Italia sta per attraversare il Corno alle Scale, con la corsa prevista per domenica 11 maggio 2026. La tappa coinvolge diverse località lungo il percorso, che si estende attraverso le montagne e le strade della regione. Durante il passaggio dei ciclisti, verranno adottate misure di sicurezza e regolamentazioni specifiche per consentire il transito e garantire l’ordine pubblico. La giornata vedrà anche l’organizzazione di eventi collaterali nelle zone interessate.
Bologna, 11 maggio 2026 - Tutto il territorio si prepara ad accogliere il Giro d'Italia. Domenica 17 sarà una grande festa per il territorio, un racconto collettivo rappresentato dalle numerose persone che arriveranno al Corno alle Scale, nel territorio del comune di Lizzano in Belvedere, per guardare sfrecciare in sella alla propria bici i grandi campioni del ciclismo mondiale. A sei giorni dalla tappa, durante la conferenza stampa di oggi sono stati illustrati i dettagli logistici, le modifiche alla viabilità, i servizi per il pubblico, oltre al programma degli eventi. Il Giro si conferma evento di rilievo internazionale e nazionale, in grado di generare un'importante ricaduta in termini di visibilità e attrattività per l'intero territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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