Giro d’Italia al Corno alle Scale | data programma e il passaggio dei ciclisti

Il Giro d’Italia sta per attraversare il Corno alle Scale, con la corsa prevista per domenica 11 maggio 2026. La tappa coinvolge diverse località lungo il percorso, che si estende attraverso le montagne e le strade della regione. Durante il passaggio dei ciclisti, verranno adottate misure di sicurezza e regolamentazioni specifiche per consentire il transito e garantire l’ordine pubblico. La giornata vedrà anche l’organizzazione di eventi collaterali nelle zone interessate.

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