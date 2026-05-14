Fuori i soldi! Washington avverte gli europei per il prossimo summit NATO

Il rappresentante permanente degli Stati Uniti presso la NATO ha rilasciato un’intervista a Fox News in cui ha affrontato tematiche legate alla posizione americana sull’Iran e sui paesi europei membri dell’Alleanza. Durante l’intervista, sono state fatte dichiarazioni riguardo alle future richieste di finanziamenti e impegni economici nei confronti della NATO, con un’accusa implicita agli alleati europei di non contribuire abbastanza. La discussione si inserisce nel contesto delle tensioni internazionali e delle strategie di alleanza.

In un’intervista rilasciata a Fox News il rappresentante permanente degli USA presso la NATO Matthew Whitaker ha fatto dichiarazioni importanti sull’Iran e sui membri europei dell’Alleanza Atlantica. Posizione inaccettabile. A proposito del conflitto nel Golfo Persico, Whitaker ha riportato la ferma posizione della Casa Bianca: Trump considera “totalmente inaccettabile”, la replica degli iraniani alla sua proposta di tregua. L’ambasciatore repubblicano ha sottolineato la rilevanza strategica della presenza militare americana. Inoltre ha ricordato come Washington sia in grado di fare pressione su Teheran anche sul piano economico, mediante le sanzioni. 🔗 Leggi su Follow.it

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