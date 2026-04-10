Durante un incontro riservato a Washington, il segretario generale della Nato ha avuto un confronto diretto con l'ex presidente statunitense. La conversazione è stata descritta come molto franca e aperta, tra due alleati considerati buoni amici. Il colloquio si è svolto a porte chiuse e riguarda questioni di interesse comune tra gli Stati Uniti e i partner europei. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata sui contenuti specifici dell'incontro.

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© Cms.ilmanifesto.it - Rutte a Washington bastona gli europei

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