Le ragioni dello Spirito la nuova mostra di Filippo Cigni alla Galleria d’arte La Fonderia

Dal 7 marzo 2026, alla Galleria d’arte La Fonderia di Firenze, è aperta la mostra intitolata “Le ragioni dello Spirito” di Filippo Cigni. L’esposizione presenta sculture realizzate con vetro, metallo e superfici segnate dal fuoco, che si distinguono per le loro forme e l’aspetto di strutture in ricerca di equilibrio. Le opere sono disposte in modo da invitare lo spettatore a osservare il continuo processo di definizione delle forme.

Firenze, 7 marzo 2026 – Nella penombra silenziosa della galleria, la materia prende posizione. Vetro, metallo, superfici attraversate dal fuoco: non oggetti da contemplare, ma strutture che sembrano cercare un equilibrio interno, come se l'opera stesse ancora mettendo a fuoco la propria necessità. È da qui che parte Le ragioni dello Spirito, la nuova mostra di Filippo Cigni ospitata dalla Galleria d'arte La Fonderia, visitabile fino al 4 aprile. Chi è Filippo Cigni Classe 1996, fiorentino, Cigni torna negli spazi di via della Fonderia a quasi tre anni dalla sua prima personale. In mostra circa dieci lavori – tra cui un'imponente installazione – che segnano un passaggio ulteriore nella sua ricerca.