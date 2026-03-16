Primavera & rinascita | collettiva d' arte all' ex Real Fonderia alla Cala

Si terrà il prossimo mercoledì 25 marzo a Palermo l'evento intitolato "Primavera e Rinascita" organizzato dall'artista internazionale Filippo Lo Iacono che presenterà la manifestazione con partner Fondazione Costanza. Sede prescelta l'ex Real Fonderia alla Cala, opening alle ore 16 e termine alle ore 18,30. L'articolato momento prevederà delle sessioni incentrate sul significato della stagione e i suoi risvolti psicologici, poetici, sociali e artistici. La collettiva d'arte proseguirà poi fino al 2 aprile. Tra gli ospiti invitati la psicoterapeuta, giornalista e scrittrice Angela Ganci, aspetti centrali la presenza di un reading poetico, delle istituzioni invitate, degli artisti in mostra e di una sfilata di collezioni primaverili. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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