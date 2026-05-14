Funivia | il Politecnico presenta lo studio in commissione Confronto aperto in Valbisagno

Il Politecnico di Milano ha presentato in commissione uno studio sulla funivia che collega alcune zone della Val Bisagno. La relazione tecnica, durata oltre un’ora e mezza, ha illustrato i motivi per cui, secondo l’ateneo, questa soluzione rappresenta una delle opzioni più equilibrate per la mobilità locale. Durante l’incontro sono state mostrate slide dettagliate che evidenziano i dati e le analisi che supportano questa proposta. La discussione si è svolta in un confronto aperto con i partecipanti presenti.

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