Funivia | il Politecnico presenta lo studio in commissione Confronto aperto in Valbisagno
Il Politecnico di Milano ha presentato in commissione uno studio sulla funivia che collega alcune zone della Val Bisagno. La relazione tecnica, durata oltre un’ora e mezza, ha illustrato i motivi per cui, secondo l’ateneo, questa soluzione rappresenta una delle opzioni più equilibrate per la mobilità locale. Durante l’incontro sono state mostrate slide dettagliate che evidenziano i dati e le analisi che supportano questa proposta. La discussione si è svolta in un confronto aperto con i partecipanti presenti.
Oltre un’ora e mezza di relazione tecnica, slide alla mano, per spiegare perché secondo il Politecnico di Milano la soluzione della funivia sarebbe oggi la più equilibrata per la mobilità della Val Bisagno. È il cuore della lunga commissione consiliare che si è svolta oggi a Genova, convocata per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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