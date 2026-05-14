Funivia | il Politecnico presenta lo studio in commissione Confronto aperto in Valbisagno

Da genovatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Politecnico di Milano ha presentato in commissione uno studio sulla funivia che collega alcune zone della Val Bisagno. La relazione tecnica, durata oltre un’ora e mezza, ha illustrato i motivi per cui, secondo l’ateneo, questa soluzione rappresenta una delle opzioni più equilibrate per la mobilità locale. Durante l’incontro sono state mostrate slide dettagliate che evidenziano i dati e le analisi che supportano questa proposta. La discussione si è svolta in un confronto aperto con i partecipanti presenti.

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Oltre un’ora e mezza di relazione tecnica, slide alla mano, per spiegare perché secondo il Politecnico di Milano la soluzione della funivia sarebbe oggi la più equilibrata per la mobilità della Val Bisagno. È il cuore della lunga commissione consiliare che si è svolta oggi a Genova, convocata per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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