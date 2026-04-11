Funivia Valbisagno i dubbi sul vento | studio senza dati diretti dalla vallata

Recentemente sono emerse preoccupazioni riguardo all’impatto del vento sulla futura funivia della Valbisagno, con alcune critiche che si sono focalizzate su questo aspetto. Tuttavia, uno studio condotto sulla questione non ha fornito dati diretti provenienti dalla vallata, lasciando aperti dubbi sulla reale incidenza del vento sul progetto. La questione resta al centro di discussioni tra le parti coinvolte.

Quanto incide davvero il vento sulla futura funivia della Valbisagno? Da subito su questo aspetto si sono concentrate le prime critiche all'opera. “Genova è una città ventosa, un impianto sospeso non sarà rischioso?”, è una delle domande che più hanno accompagnato i primi passi fino alla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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