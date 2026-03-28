È stato presentato uno studio del Politecnico riguardante una nuova funivia in Valbisagno, con dettagli sui costi e sugli effetti sul traffico locale. In otto mesi, è stato predisposto un progetto considerato una soluzione alternativa allo Skymetro, come affermato dai responsabili, che hanno anche sottolineato la rapidità con cui è stato elaborato.

Salis: “Opera sostenibile e realizzabile in due anni”. Previsti 50 piloni e possibili estensioni verso San Gottardo, Forti e Prato "In soli otto mesi siamo riusciti a presentare lo studio di un progetto proiettato nel futuro, smontiamo il racconto di chi dice che le cose non si fanno, avevamo promesso un'alternativa allo Skymetro ed è arrivata in pochi mesi". La sindaca Silvia Salis ha voluto l'intera giunta a fianco a sé per la presentazione della cabinovia della Valbisagno, o funivia, come è stata chiamata dal professore del politecnico di Milano Pierluigi Coppola. Schermaglie politiche a parte, dal punto di vista tecnico la funivia collegherebbe la Valbisagno a Brignole e sarebbe composta da 50 piloni a un'altezza di 25-30 metri con un massimo di 40 metri. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Funivia in Valbisagno: presentato lo studio del Politecnico, quanto costa e come influirà sul traffico

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