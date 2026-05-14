Funivia da Doganaccia al Corno | Cortocircuito tra due Regioni
Una funivia che collega la località di Doganaccia, in Toscana, al Corno alle Scale sta creando tensioni tra due Regioni. Il collegamento, considerato di rilievo, è al centro di una discussione ufficiale, con il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione che ha commentato la situazione definendola un “cortocircuito” tra le amministrazioni. La controversia riguarda probabilmente aspetti amministrativi e di gestione del progetto, senza ulteriori dettagli sulle cause specifiche.
Un’opera strategica come il collegamento tra Doganaccia, in Toscana, e il Corno alle Scale si sta rivelando un cortocircuito tra Regioni", queste la parole di Marta Evangelisti (foto sopra a destra), capogruppo Fratelli d’Italia in Regione. La Evangelisti aggiunge: "Il cronoprogramma prevedeva il completamento dell’opera entro il 31 dicembre, ma dalla Toscana l’assessore Marras già a fine febbraio aveva manifestato perplessità rispetto alla realizzazione del progetto. Se una Regione è perplessa su un progetto condiviso, questo diventa un grande problema. Ecco perché abbiamo immediatamente presentato un’interrogazione in Aula: non solo per l’importanza che il progetto rappresenta per il territorio e per gli operatori economici, ma anche per le ingenti risorse pubbliche stanziate per un’opera che avrebbe dovuto unire due Regioni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie correlate
Funivia Doganaccia Corno, il Comitato del no fa il punto sul progettoIl Comitato "Un Altro Appennino è Possibile-Versante Toscano" fa il punto sulla procedura amministrativa del progetto della funivia Doganaccia e il...
Leggi anche: Horn Attacke 2026, Reiterer e Felderer ancora protagonisti: spettacolo da Bolzano al Corno del Renon
Temi più discussi: Funivia da Doganaccia al Corno: Cortocircuito tra due Regioni; Question time Evangelisti (FdI): Bisogna fare chiarezza sul futuro del progetto della funivia Doganaccia-Corno alle Scale; Funivia Doganaccia–Corno alle Scale, stop dalla Provincia: progetto non compatibile con i vincoli.
Nel weekend di sabato 9 e domenica 10 maggio vi aspettiamo alla Doganaccia tra natura, relax e divertimento all’aria aperta https://tinyurl.com/2s4xur3e ? Parco avventura ? Bob su rotaia ? Pista downhill Double ? Punti ristoro in quota Funivia facebook
Funivia da Doganaccia al Corno: Cortocircuito tra due RegioniUn’opera strategica come il collegamento tra Doganaccia, in Toscana, e il Corno alle Scale si sta rivelando un cortocircuito tra Regioni, queste la parole di Marta Evangelisti (foto sopra a destra), ... ilrestodelcarlino.it
Fumata nera sulla funivia. Doganaccia Corno a rischioNo al progetto: criticità rilevanti per l’incidenza sul sito di Rete Natura 2000. Ma Giani garantisce: Solo una fase del processo. Lo porteremo fino in fondo . . msn.com