funivia doganaccia corno il comitato del no fa il punto sul progetto

Il Comitato "Un Altro Appennino è Possibile-Versante Toscano" fa il punto sulla procedura amministrativa del progetto della funivia Doganaccia e il Corno alle Scale. "Il progetto non ha ottenuto le autorizzazioni necessarie – si legge – ed è ritenuto dai tecnici incaricati non approvabile sulla base delle norme vigente. La prima conferenza dei servizi, convocata nel luglio 2024 con oltre trenta tecnici, si è chiusa senza esito positivo. I pareri espressi non sono risultati idonei al rilascio delle autorizzazioni, principalmente per contrasto con il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 422004) e con il Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico Regionale della Toscana, del 2015, che vietano nuovi impianti sciistici nell’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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