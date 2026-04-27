Napoli chiude per nove mesi la Funicolare di Montesanto | stop dal 15 maggio

La Funicolare di Montesanto a Napoli sarà chiusa per nove mesi a partire dal 15 maggio. L'ultima corsa si svolgerà il 14 maggio alle 22. Durante questo periodo, verranno effettuati lavori di revisione generale che richiedono la sospensione del servizio. Per garantire la mobilità degli utenti, sarà attivato un servizio sostitutivo con autobus gestiti dall'azienda di trasporto pubblico locale.

Ultima corsa della Funicolare di Montesanto prevista il 14 maggio alle 22. Lavori di revisione generale ventennale, previsto servizio sostitutivo bus Anm. La Funicolare di Montesanto si fermerà a partire dal 15 maggio per consentire l’avvio dei lavori di revisione generale ventennale. La chiusura avrà una durata stimata di nove mesi. Lo stop è legato a un intervento obbligatorio per legge, finalizzato a garantire elevati standard di sicurezza e affidabilità dell’impianto. I lavori riguarderanno la verifica e il rinnovo delle principali componenti meccaniche, elettriche e di trazione, oltre all’adeguamento tecnologico delle vetture e delle stazioni.🔗 Leggi su 2anews.it

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