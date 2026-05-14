Fumi delle navi in porto scatta l' allarme a Salerno | scattano gli esposti

A Salerno, l'aumento del traffico di navi da crociera ha portato all'attivazione di esposti riguardanti la presenza di fumi emessi dalle imbarcazioni in porto. Negli ultimi anni lo scalo ha visto un costante incremento di grandi navi attraccate, con conseguenti effetti visivi e ambientali visibili nel porto. La questione ha suscitato l'interesse delle autorità e delle associazioni locali, che hanno avviato verifiche e controlli in risposta alle segnalazioni.

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Il boom del traffico crocieristico nel porto di Salerno continua a far discutere. Negli ultimi anni lo scalo cittadino ha registrato un incremento costante degli arrivi di grandi navi da crociera, ma insieme ai benefici economici emergono anche crescenti preoccupazioni ambientali. A sollevare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Livorno, droni sopra il porto per monitorare i fumi delle navi? Cosa scoprirai Come faranno i droni a individuare l'inquinamento direttamente dai camini? Quali dati potrà consultare il cittadino sul portale del... Leggi anche: Fumi in porto, droni per campionare le emissioni delle navi: lo studio della Capitaneria Temi più discussi: Piombino e Portoferraio, estate con il cold ironing in porto; Il Mov. Meritocrazia Italia richiede controlli immediati e rigorosi su scarichi navali ed emissioni fumi nei porti italiani. Basta rinvii, la salute non è negoziabile; Il traghetto Rosalind Franklin torna a Finnlines; Il traghetto Rosalind Franklin torna in servizio per Finnlines. #Ucraina #UE #Russia #zelensky Ad aprile, la Russia ha aumentato le esportazioni di petrolio, utilizzando petroliere collegate ai paesi del G7. La quota di navi con servizi marittimi occidentali nelle esportazioni ha raggiunto il 29,4% per allentamento delle s x.com Le associazioni in tribunale. Grande attesa per la decisione sui fumi delle navi da crocieraLa decisione sui fumi delle navi da crociera è attesa per la prossima settimana. Il gip Marinella Acerbi infatti si è presa qualche giorno per decidere se procedere all’archiviazione oppure restituire ... lanazione.it Fumi delle navi nella norma, il giudice archivia l’esposto presentato dalle associazioniLa Spezia, 14 aprile 2025 – La speranza si è spenta dopo pochi giorni di attesa. Il gip del Tribunale spezzino infatti, dopo essersi presa qualche tempo per la decisione, ha respinto la richiesta di ... lanazione.it