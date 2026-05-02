Fumi in porto droni per campionare le emissioni delle navi | lo studio della Capitaneria

In porto si registrano evidenti emissioni di fumo provenienti dalle navi, e per monitorare questa situazione la Capitaneria ha avviato uno studio con l'impiego di droni. Oltre alle centraline già presenti e a quelle in fase di installazione, l'uso di droni rappresenta una novità che potrebbe migliorare la tempestività e la precisione delle analisi. Questa tecnologia si aggiunge alle metodologie già in uso per il controllo delle emissioni in ambiente portuale.

Bene le centraline, quelle che già ci sono e quelle che saranno installate. Ma la vera svolta, per un'analisi ancor più efficace e immediata, potrebbe presto arrivare dall'utilizzo di droni in grado di rilevare e campionare le emissioni dai camini delle navi. È questa la principale novità emersa.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Porto di Taranto, nuove misure contro emissioni odorigene e vapori delle navi cisternaTarantini Time QuotidianoNuove disposizioni per limitare emissioni odorigene e composti organici volatili nel porto di Taranto. L’hub al Molo Clementino e i fumi delle navi nel mirino di ReportDai traghetti e dalle navi da crociera di oggi nel Porto Antico agli effetti delle grandi navi nel futuro hub del Molo Clementino (la Darsena... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Fumi in porto, droni per campionare le emissioni delle navi: lo studio della Capitaneria; Fumi nei porti, focus in Prefettura.