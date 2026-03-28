Tira dritto all'alt dei carabinieri fugge e si schianta vicino a una scuola | arrestato 20enne mai patentato

Un giovane di 20 anni, senza patente, ha ignorato l’alt dei carabinieri e ha tentato di scappare a tutta velocità a bordo di una Mercedes. Dopo un inseguimento, si è schiantato contro un palo nei pressi di una scuola, ed è stato arrestato. L’incidente si è verificato in una zona abitata, coinvolgendo anche passanti e studenti presenti nelle vicinanze.