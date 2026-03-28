Tira dritto all'alt dei carabinieri fugge e si schianta vicino a una scuola | arrestato 20enne mai patentato
Un giovane di 20 anni, senza patente, ha ignorato l’alt dei carabinieri e ha tentato di scappare a tutta velocità a bordo di una Mercedes. Dopo un inseguimento, si è schiantato contro un palo nei pressi di una scuola, ed è stato arrestato. L’incidente si è verificato in una zona abitata, coinvolgendo anche passanti e studenti presenti nelle vicinanze.
Un ragazzo di 20 anni, mai patentato, alla guida di una Mercedes non si è fermato all'alta dei carabinieri ed è fuggito via a gran velocità per poi schiantarsi contro un palo. È stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e guida senza patente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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