Fuga nella notte con lo scooter rubato | inseguito finisce la corsa in un prato

Un uomo alla guida di uno scooter rubato non si è fermato all’alt dei carabinieri e ha proseguito la fuga a tutta velocità. Durante la corsa, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato in un prato. Sul posto sono intervenuti i militari, che hanno soccorso il conducente e avviato gli accertamenti per verificare l’identità e le eventuali responsabilità. La fuga si è conclusa con un incidente, senza segnalare feriti gravi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui