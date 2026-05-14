Fuga nella notte con lo scooter rubato | inseguito finisce la corsa in un prato
Un uomo alla guida di uno scooter rubato non si è fermato all’alt dei carabinieri e ha proseguito la fuga a tutta velocità. Durante la corsa, ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato in un prato. Sul posto sono intervenuti i militari, che hanno soccorso il conducente e avviato gli accertamenti per verificare l’identità e le eventuali responsabilità. La fuga si è conclusa con un incidente, senza segnalare feriti gravi.
A tutta velocità con uno scooter rubato non si è fermato all'alt dei carabinieri. Il conducente del motociclo, però, nella fuga ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un prato. I fatti sono accaduti nella notte di giovedì 14 maggio in via della Cervelletta, fra Tor Cervara e Colli Aniene. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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