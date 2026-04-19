Calcio a Cinque La corsa del Modena Cavezzo finisce a Prato È un super Montale nella finalissima di Velez

Il Modena Cavezzo conclude la propria stagione nel campionato di calcio a cinque con una sconfitta per 4-3 a Prato, nella gara di ritorno della semifinale playoff di A2, dopo aver perso anche l’andata 4-2 in casa. La partita si è giocata davanti a un pubblico appassionato e ha visto protagonisti alcuni giocatori di alto livello, tra cui un super Montale che ha segnato nella finalissima di Velez.

Finisce con una gara di grande orgoglio, di fronte a un avversario superiore, l’ottima stagione del Modena Cavezzo, sconfitto 4-3 a Prato anche nel ritorno della semifinale playoff di A2 dopo il ko 4-2 in casa sette giorni fa. Si sapeva che sarebbe servita un’impresa per vincere di 3 reti e a fine primo tempo la scalata è diventata un Everest, col Montebianco avanti 3-0: dopo 12’ è Berti a intercettare un tocco di Semedo e innesca la ripartenza, segnando dopo lo scambio di Ciardelli. Nei 3’ finali Ciardelli serve Garcia che con la suola elude l’uscita di Latino e poi segna con un tocco preciso, poco dopo Del Greco serve Martini che da destra fa tris.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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