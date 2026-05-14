Fuga di gas vicino a scuola | studenti bloccati in classe

Da ilrestodelcarlino.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri pomeriggio, una fuga di gas si è verificata vicino alla scuola secondaria di primo grado 'Jacopo Zannoni'. L'incidente ha causato l'evacuazione dell'edificio e ha lasciato gli studenti bloccati in classe per alcune ore. Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e mettere in sicurezza l'area. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi.

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Una fuga di gas ha provocato timore e disagi, ieri pomeriggio, alla Scuola secondaria di primo grado ’Jacopo Zannoni’. L’allarme è scattato attorno alle 14.30, quando un forte odore di gas ha iniziato a diffondersi nell’aria, interessando non solo l’area dell’istituto, ma anche la zona circostante, oltre la strada provinciale 28, fino alla piadineria. Per precauzione studenti, insegnanti e personale Ata sono rimasti all’interno dell’edificio scolastico, in attesa che i vigili del fuoco individuassero l’origine della perdita e verificassero le condizioni di sicurezza. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, che ha provveduto a isolare temporaneamente l’area e a gestire la viabilità, evitando l’avvicinamento di persone e mezzi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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