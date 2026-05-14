Ieri pomeriggio, una fuga di gas si è verificata vicino alla scuola secondaria di primo grado 'Jacopo Zannoni'. L'incidente ha causato l'evacuazione dell'edificio e ha lasciato gli studenti bloccati in classe per alcune ore. Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e mettere in sicurezza l'area. Nessuno dei presenti ha riportato ferite gravi.

Una fuga di gas ha provocato timore e disagi, ieri pomeriggio, alla Scuola secondaria di primo grado ’Jacopo Zannoni’. L’allarme è scattato attorno alle 14.30, quando un forte odore di gas ha iniziato a diffondersi nell’aria, interessando non solo l’area dell’istituto, ma anche la zona circostante, oltre la strada provinciale 28, fino alla piadineria. Per precauzione studenti, insegnanti e personale Ata sono rimasti all’interno dell’edificio scolastico, in attesa che i vigili del fuoco individuassero l’origine della perdita e verificassero le condizioni di sicurezza. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale, che ha provveduto a isolare temporaneamente l’area e a gestire la viabilità, evitando l’avvicinamento di persone e mezzi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fuga di gas vicino a scuola: studenti bloccati in classe

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A Perfectly Fake Marriage | ROMANTIC COMEDY | Full Movie in English

Notizie correlate

Paura a Castelluccio: fuga di gas durante i lavori, evacuata scuola con 100 studentiAttimi di paura nella tarda mattinata di oggi, giovedì 26 marzo, a Castelluccio Valmaggiore, segnatamente in via Santa Maria la viabilità, dove la...

Allarme fuga di gas a Como: evacuata scuola in via GallioUna fuga di gas ha fatto scattare l’allarme nel centro di Como nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 marzo.

Temi più discussi: Fuga di gas vicino a scuola: studenti bloccati in classe; Fuga di gas in via Triumplina, traffico in tilt e modifiche alla viabilità; Fuga di gas in via Verdi, strada chiusa per ore; Altra fuga di gas, stavolta 'solo' strada chiusa e lavori fino a tarda notte.

Fuga di gas, operai e ruspa in azione: via Palestro blindata x.com

Fuga di gas, operai e ruspa in azione: via Palestro blindataIntervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia locale nella tarda mattinata di oggi: poco più tardi i lavori si sono conclusi e la circolazione è stata ripristinata ... laprovinciacr.it

Fuga di gas in via Triumplina, traffico in tilt e modifiche alla viabilitàIl lavoro di individuazione e risoluzione del guasto potrebbe essere lungo e impegnativo: stamattina un tratto di 400 metri è stato chiuso ... giornaledibrescia.it