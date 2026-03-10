Allarme fuga di gas a Como | evacuata scuola in via Gallio

Nel centro di Como, nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 marzo, una fuga di gas ha provocato l’evacuazione di una scuola in via Gallio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione è ancora disponibile su eventuali danni o feriti.

Una fuga di gas ha fatto scattare l'allarme nel centro di Como nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 marzo. L'intervento è scattato intorno alle 11 in via Gallio, dove è stata segnalata una possibile perdita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per verificare la situazione e mettere in sicurezza l'area. Per precauzione sono stati evacuati un paio di edifici della zona, tra cui anche il Collegio Gallio. Studenti, insegnanti e personale sono stati fatti uscire temporaneamente dalla struttura mentre venivano effettuati i controlli tecnici. La misura è stata adottata per garantire la sicurezza di tutte le persone presenti negli edifici vicini al punto in cui sarebbe stata segnalata la fuga.