Paura a Castelluccio | fuga di gas durante i lavori evacuata scuola con 100 studenti

Nella mattinata di oggi a Castelluccio Valmaggiore si è verificata una fuga di gas a causa del danneggiamento di un tubo di media pressione durante alcuni lavori di posa. La fuoriuscita ha causato l’evacuazione di una scuola con circa cento studenti e l’interruzione della viabilità in via Santa Maria. Sul posto sono intervenute le squadre di emergenza per gestire la situazione.

Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi, giovedì 26 marzo, a Castelluccio Valmaggiore, segnatamente in via Santa Maria la viabilità, dove la viabilità è interrotta a causa del danneggiamento di un tubo della media pressione del gas, avvenuto durante l’esecuzione dei lavori per la posa della. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Paura a Castelluccio: fuga di gas durante i lavori, evacuata scuola con 100 studenti Articoli correlati Allarme fuga di gas a Como: evacuata scuola in via GallioUna fuga di gas ha fatto scattare l’allarme nel centro di Como nella tarda mattinata di oggi, martedì 10 marzo. Fuga di gas a Molinella durante lavori in strada | FOTOTre squadre dei vigili del fuoco in azione nel pomeriggio per una perdita dalla conduttura. Contenuti e approfondimenti su Paura a Castelluccio fuga di gas... Argomenti discussi: Fuga di gas nel Foggiano durante lavori fibra ottica, evacuata una scuola. Castelluccio Valmaggiore, fuga di gas durante i lavori per la fibra ottica: evacuata una scuolaTecnici al lavoro per risolvere il problema, cinturata l’area e, a scopo precauzionale, effettuata l’evacuazione di un istituto comprensivo che accoglie oltre 100 studenti ... lagazzettadelmezzogiorno.it Fuga di gas durante i lavori, evacuata una scuola: paura tra insegnanti e alunniA Castelluccio Valmaggiore, piccolo comune della provincia di Foggia, si sono vissuti momenti di paura nella tarda mattinata a causa di una fuga di gas. Secondo le prime informazioni, la ... quotidianodipuglia.it