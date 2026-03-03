Fucina Culturale Machiavelli ospita lo spettacolo Freevola
Sabato 7 marzo alle 21, il teatro della Fucina Culturale Machiavelli ospita lo spettacolo “Freevola” di e con Lucia Raffaella Mariani. L’evento si inserisce nella manifestazione “La Repubblica delle donne. 80 anni di futuro”, promossa dall’Assessorato alla Parità di genere del Comune di Verona. La rappresentazione fa parte della programmazione della fucina culturale e si svolge nel rispetto delle modalità organizzative stabilite.
Nell’ambito della manifestazione La Repubblica delle donne. 80 anni di futuro, promossa dall'Assessorato alla Parità di genere del Comune di Verona, Fucina Culturale Machiavelli propone lo spettacolo “Freevola” di e con Lucia Raffaella Mariani, che andrà in scena sabato 7 marzo alle 21 nel Teatro. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Fucina Machiavelli ospita lo spettacolo “Surrealismo Capitalista”Questo sabato 20 dicembre alle 21 arriva in Fucina Machiavelli lo spettacolo “Surrealismo Capitalista” del Collettivo Baladam B-Side di Torino: un...
Nicolò Sordo in scena alla Fucina Culturale MachiavelliSabato 27 dicembre 2025 a Verona per la stagione teatrale della Fucina Culturale Machiavelli in scena Hijos de Buddha – Studio 1, dell'autore e...
Contenuti e approfondimenti su Fucina Culturale Machiavelli
Argomenti discussi: Cosa fare a Verona e provincia nel weekend: eventi del 28 febbraio e 1 marzo 2026.
Händel e l’Opera al Teatro Fucina MachiavelliQuesto sabato 28 febbraio alle 19 nel Teatro Fucina Machiavelli, ci sarà il secondo appuntamento della rassegna Händel with care, dedicata al compositore tedesco naturalizzato inglese Georg ... veronasera.it
Il Quartetto Razumovsky del Beethoven maturo al Teatro Fucina MachiavelliQuesta domenica 22 febbraio alle 11 in Fucina Machiavelli, nuovo appuntamento del ciclo di esecuzione integrale dei Quartetti per archi di Ludwig van Beethoven proposto dallo storico Quartetto Maffei. veronasera.it