Fucina Machiavelli ospita lo spettacolo Mammut Vita e Morte di un’Intelligenza Artificiale
Sabato 18 aprile alle 21, presso il teatro Fucina Machiavelli di Verona, va in scena lo spettacolo
Ambientato in un futuro non molto lontano, dove la colonizzazione di Marte è diventata un’enorme speculazione edilizia, lo spettacolo “Mammut” di Fartagnan Teatro, in scena per la prima volta a Verona in Fucina Machiavelli questo sabato 18 aprile alle 21, racconta la vita di Fred, frustrato.🔗 Leggi su Veronasera.it
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