Frosinone festa nella piazza dello Scalo per la Serie A | il programma completo

Sabato 16 maggio, nella piazza dello Scalo a Frosinone, si terrà “La festa della città”. L’evento inizierà alle 18 e viene organizzato dal Comune per celebrare la promozione del Frosinone Calcio in Serie A. La giornata prevede un programma di iniziative e momenti di ritrovo per i tifosi e i cittadini. La festa si svolgerà nel pieno rispetto delle normative in vigore e vedrà la partecipazione di rappresentanti del club e delle istituzioni locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui