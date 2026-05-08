Serie B i verdetti dell’ultima giornata | Frosinone in Serie A retrocedono Reggiana Pescara e Spezia Chi va ai playoff il calendario completo

Da calcionews24.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultima giornata della Serie B sono stati definiti i risultati finali della stagione. Il Frosinone ha conquistato la promozione in Serie A, mentre Reggiana, Pescara e Spezia sono state retrocesse. Sono stati anche stabiliti i club che accederanno ai playoff, e sono stati pubblicati il calendario completo delle partite rimanenti. I risultati hanno concluso il campionato con queste decisioni ufficiali.

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