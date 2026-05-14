Frosinone due espulsioni eseguite dalla Polizia | accompagnati nei CPR di Potenza e Roma
Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha accompagnato due cittadini stranieri nei Centri di permanenza per il rimpatrio situati rispettivamente a Potenza e a Roma. Gli agenti hanno eseguito due provvedimenti di espulsione, portando le persone coinvolte nei centri di detenzione amministrativa previsti dalla normativa vigente. Le operazioni si sono svolte senza incidenti e hanno coinvolto soggetti presenti nel territorio della provincia di Frosinone.
La Polizia di Stato, nella giornata di ieri, ha eseguito due provvedimenti di accompagnamento e trattenimento presso Centri di permanenza per il rimpatrio nei confronti di altrettanti cittadini stranieri presenti sul territorio della provincia di Frosinone.Nel primo caso, il Questore ha dato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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