Frosinone due espulsioni per irregolarità | ordine di lasciare l’Italia entro 7 giorni

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha notificato due decreti di espulsione a due cittadini stranieri. Entrambi sono stati invitati a lasciare l’Italia entro sette giorni a causa di irregolarità nei loro permessi di soggiorno. Le autorità hanno comunicato le disposizioni ufficiali e i tempi stabiliti per l’allontanamento. Gli individui coinvolti hanno ricevuto le notifiche durante controlli di routine.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha notificato due decreti di espulsione nei confronti di altrettanti cittadini stranieri.I due soggetti, un egiziano di circa 30 anni e ed un bangladese di circa 50 anni, a seguito della pronuncia di diniego del permesso di soggiorno della Commissione.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Bilancio di rendiconto: “Somme in ordine e nessuna irregolarità”. Ok dei revisori“Nessuna grave irregolarità riscontrata né contabile né finanziaria, né inadempienze già segnalate e non sanate”. Ordine non ci sta: “Negli ultimi 5 anni il Milan ha ricevuto oltre 20 espulsioni, l’Inter solo 5”Franco Ordine ha riportato un dato che mette in luce delle chiare differenze di trattamento arbitrale negli ultimi anni tra Milan e Inter. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Serie B. La Carrarese lotta ma cade allo Stirpe di Frosinone; Frosinone-Carrarese 25 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche; Scheda squadra Frosinone Calcio U19; Velocci Emanuele - Scheda Arbitro. Ordine di allontanamento per due stranieri irregolariProseguono le attività di controllo del territorio e contrasto all’immigrazione irregolare da parte delle autorità competenti. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha notificato due decreti di ... ciociariaoggi.it Frosinone, espulso cittadino del Bangladesh: accompagnato al CPR di RomaLa Polizia di Stato esegue il decreto del Questore: il 33enne era irregolare dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale e resterà nel Centro di Permanenza per i Rimpatri in attesa del ... tunews24.it ReteZero WebTv. . Cerimonia di Premiazione Categoria Professionisti Premio Carmine Mattia Perciballi dalla Villa Comunale di Frosinone - facebook.com facebook Serie B, tris del #Venezia a Bari, il #Frosinone non molla, blitz salvezza dell’ #Avellino a Mantova. Sestina dello #Spezia x.com