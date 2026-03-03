Immigrazione irregolare | 17 espulsioni eseguite a Bergamo

A Bergamo, la Polizia di Stato ha portato a termine 17 espulsioni di persone immigrate irregolarmente, nel corso di operazioni che hanno coinvolto anche rimpatri, ordini di allontanamento e partenze volontarie. Le verifiche sono state condotte nel contesto di controlli mirati a verificare la posizione degli stranieri presenti sul territorio. Le operazioni sono state svolte senza incidenti o complicazioni.

I CONTROLLI. Controlli della Polizia di Stato tra rimpatri, ordini di allontanamento e partenze volontarie. Prosegue l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo. Nella settimana dal 23 al 28 febbraio 2026 sono stati eseguiti 17 provvedimenti di espulsione, di cui tre con termine per la partenza volontaria. Tra i casi più rilevanti figura quello di un cittadino tunisino, con precedenti per stupefacenti e lesioni personali, accompagnato in un Centro di permanenza per il rimpatrio. Analogo provvedimento per un connazionale, già destinatario nel 2025 di un’inammissibilità nell’area Schengen disposta dalle autorità francesi e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Immigrazione irregolare: 17 espulsioni eseguite a Bergamo Immigrazione irregolare: la polizia esegue 17 espulsioniProsegue senza sosta l’attività di controllo e contrasto all’immigrazione irregolare da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo. A Catanzaro intensificati i controlli per contrastare l’immigrazione irregolare con quattro espulsioni in pochi giorniNella settimana che ha visto l’azione coordinata della Polizia di Stato con il supporto della Questura di Catanzaro, sono state effettuate quattro... Tutto quello che riguarda Immigrazione irregolare Temi più discussi: Ufficio Immigrazione e Polizia di Frontiera Aerea: respingimenti ed espulsioni. Il bilancio della Polizia di Stato nel mese di febbraio 2026. - Questura di Bologna | Polizia di Stato; Controlli dei carabinieri, espulsi tre immigrati irregolari; Sorpresa, la toga assolve il Viminale. Non deve risarcire per il migrante; Maxi operazione contro l’immigrazione irregolare: 17 già imbarcati. Immigrazione irregolare: 17 espulsioni eseguite a BergamoI CONTROLLI. Controlli della Polizia di Stato tra rimpatri, ordini di allontanamento e partenze volontarie. ecodibergamo.it Immigrazione irregolare: la polizia esegue 17 espulsioniProsegue senza sosta l’attività di controllo e contrasto all’immigrazione irregolare da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo. Nella settimana dal 23 al 28 febbraio 2026 sono stati ... bergamonews.it ++ IMMIGRAZIONE IRREGOLARE E SOLDI PUBBLICI SOTTRATTI: DECINE DI DENUNCE A UDINE ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://f.mtr.cool/btwrjylzle https://f.mtr.cool/ynpygrpzop #immigrazione #udine #friuli #friulioggi - facebook.com facebook