Frode alle accise | fermi 27 mila litri di gasolio camuffato da olio
Le autorità hanno sequestrato 27 mila litri di gasolio camuffato da olio, nascondendoli all’interno di contenitori con sostanze chimiche appositamente scelte. Durante le indagini, è stato possibile individuare come il carburante fosse mescolato con un additivo che ne alterava l’aspetto e la composizione, ostacolando i controlli di routine. Le verifiche hanno portato all’identificazione del metodo utilizzato per eludere i controlli sulle accise.
? Punti chiave Come hanno fatto a nascondere il gasolio dentro l'olio?. Quale sostanza chimica è stata usata per ingannare i controlli?. Perché il camion proveniente dalla Ceca puntava verso la Grecia?. Quanto rischiano di prigione i due conducenti arrestati?.? In Breve Evasione di oltre 18 mila euro in accise tramite l'uso di triacetina.. Carico diviso in 27 contenitori da mille litri ciascuno.. Denunce per contrabbando con sanzioni fino a 180 mila euro.. Rischio di pene fino a cinque anni per l'autista ungherese.. La Guardia di Finanza del Gruppo di Padova ha intercettato un autoarticolato carico di 27 mila litri di gasolio di contrabbando, fermato durante un controllo stradale dopo essere entrato in Italia dal valico di Tarvisio.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Frode sulle accise di centinaia di litri di gasolio fatti arrivare dall'Est Europa: cinque misure cautelariLe indagini hanno interessato anche Cesena, oltre alle province di Catania, Siracusa, Enna, Roma.