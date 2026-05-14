Frode alle accise | fermi 27 mila litri di gasolio camuffato da olio

Le autorità hanno sequestrato 27 mila litri di gasolio camuffato da olio, nascondendoli all’interno di contenitori con sostanze chimiche appositamente scelte. Durante le indagini, è stato possibile individuare come il carburante fosse mescolato con un additivo che ne alterava l’aspetto e la composizione, ostacolando i controlli di routine. Le verifiche hanno portato all’identificazione del metodo utilizzato per eludere i controlli sulle accise.

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