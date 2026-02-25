8.000 litri di gasolio annacquato | frode e danni alle auto a Paternò

La frode con 8.000 litri di gasolio annacquato ha causato danni ai motori delle auto a Paternò. I finanzieri hanno scoperto il carburante adulterato durante controlli di routine presso un deposito. Il gasolio contaminato rischia di danneggiare irreparabilmente i motori dei veicoli che lo avevano utilizzato. La scoperta ha portato al sequestro del carburante e all'apertura di un’indagine per identificare i responsabili. Le autorità continuano le verifiche sul mercato locale.

Sequestrati 8.000 litri di gasolio annacquato a Paternò: danni ai motori delle auto I militari della Guardia di Finanza di Catania hanno sequestrato 8.000 litri di gasolio contaminato da acqua in un'area di servizio di Paternò. Il carburante, stoccato in due cisterne interrate, è risultato non idoneo alla vendita dopo le segnalazioni di automobilisti che hanno riscontrato gravi danni ai motori delle loro vetture. I gestori del distributore sono stati denunciati per frode in commercio. L'indagine è partita dalle segnalazioni di automobilisti che, dopo aver rifornito le loro auto presso l'area di servizio, hanno riscontrato gravi malfunzionamenti meccanici.