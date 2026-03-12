Frode sulle accise di centinaia di litri di gasolio fatti arrivare dall' Est Europa | cinque misure cautelari

Cinque persone sono state colpite da misure cautelari nell'ambito di un'indagine su frodi sulle accise di gasolio. Secondo le indagini, alcuni soggetti si sarebbero riforniti di centinaia di litri di carburante proveniente dall'Est Europa, utilizzando documenti falsi che attestavano il trasporto di un liquido bio anticorrosivo, esente dalle imposte. La questione riguarda l'importazione e la documentazione fraudolenta di carburante.

Le indagini hanno interessato anche Cesena, oltre alle province di Catania, Siracusa, Enna, Roma. Sequestri per oltre 235mila euro L'accusa è di essersi rifornito di diverse centinaia di litri di gasolio fatto arrivare in Italia da raffinerie dell'Est Europa, utilizzando documenti che attestavano falsamente il trasporto di liquido bio anticorrosivo, esente dalle imposte. L'inchiesta della procura di Catania, che tocca anche Cesena, ha messo nel mirino un imprenditore siciliano e altre quattro persone, indagate per sottrazione fraudolenta al pagamento delle accise sui prodotti energetici. La guardia di finanza del comando provinciale di Catania ha eseguito due ordinanze del giudice per le indagini preliminari del tribunale etneo nei confronti di sette indagati.