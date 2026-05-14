Frigo tv e lavatrici in un terreno trasformato in discarica denunciato un uomo a Partinico
Un uomo è stato denunciato a Partinico dopo aver scaricato un vecchio frigorifero su un terreno incolto in località Margi Sottana. L’episodio è avvenuto mentre l’uomo scendeva da un motocarro, e il terreno è stato trovato trasformato in una discarica con vari rifiuti, tra cui televisori e lavatrici. La zona è stata oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine, che hanno individuato e contestato l’atto illecito.
E' sceso da un motocarro per scaricare un vecchio frigo in un terreno incolto, in contada Margi Sottana, trasformato in discarica abusiva. I carabinieri della stazione di Partinico hanno denunciato un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell'ordine, per attività di gestione di rifiuti non. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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