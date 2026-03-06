Discarica abusiva sequestrata a Santa Croce Camerina | denunciato il proprietario del terreno

I carabinieri e l’Arpa hanno sequestrato una discarica abusiva di circa 7 mila metri quadrati a Santa Croce Camerina. Il proprietario del terreno è stato denunciato per aver realizzato lo sversamento illecito di rifiuti nell’area. L’operazione si è conclusa con il sequestro dell’area interessata, che si estende su una vasta porzione di territorio nel comune ragusano.

Una discarica abusiva estesa per circa 7 mila metri quadrati è stata scoperta e sequestrata a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. L'operazione è stata condotta dai carabinieri del Nucleo operativo ecologico (Noe) di Gela, insieme ai militari della stazione locale dell'Arma, con il supporto dei tecnici dell'Arpa di Ragusa. Durante i controlli, gli investigatori hanno trovato numerosi rifiuti di diversa natura, depositati senza alcuna autorizzazione e senza rispettare le norme ambientali. Tra i materiali presenti nell'area figuravano pneumatici usati, parti meccaniche e carrozzerie di veicoli dismessi, oli esausti, frammenti di calcestruzzo, frigoriferi, container e tubature in plastica e metallo.