Nella regione Puglia, la provincia di Lecce si distingue per la quantità di rifiuti elettronici raccolti nel 2025, raggiungendo 7,75 chilogrammi per abitante. Sono state raccolte quasi 6.000 tonnellate di apparecchiature elettroniche, anche se alcuni elettrodomestici come frigoriferi e lavatrici continuano a essere esclusi dal sistema di raccolta.

In Puglia trend in aumento, ma il dato pro capite resta sotto la media nazionale. Resta aperto il nodo dei grandi elettrodomestici che sfuggono alla filiera ufficiale LECCE – È la provincia di Lecce la più virtuosa in Puglia nella raccolta dei rifiuti elettronici. Nel 2025 raggiunge quota 7,75 chilogrammi per abitante, il dato più alto a livello regionale, con quasi 6mila tonnellate di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte e avviate a riciclo. Un risultato che distingue il territorio salentino, soprattutto nella gestione di grandi elettrodomestici, televisori e piccoli dispositivi, e che lo colloca sopra molte realtà italiane. Se però si allarga lo sguardo, il quadro cambia. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Rifiuti elettronici, Salento guida la raccolta. Frigo e lavatrici ancora fuori dal sistema

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