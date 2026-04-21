Al centro sportivo di Trigoria si registra una situazione di totale immobilismo, con la squadra in difficoltà nel proseguire gli allenamenti e le attività quotidiane. La tensione tra il senior advisor e l’allenatore riguarda temi legati alla gestione tecnica e alle strategie future, mentre la proprietà non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. La crisi interna ha coinvolto vari membri del club, creando una situazione di stallo evidente.

Il clima al centro sportivo di Trigoria è di totale paralisi operativa. La Roma affronta il finale di stagione con una frattura interna che vede contrapposti il senior advisor Claudio Ranieri e l’allenatore Gian Piero Gasperini, mentre la proprietà Friedkin mantiene una linea di silenzio assoluto. Nonostante le rassicurazioni verbali, il club non ha ancora sciolto i nodi relativi al futuro del direttore sportivo Frederic Massara e alla guida tecnica per il prossimo anno. Il ritorno di Ranieri a Trigoria, avvenuto ieri dopo tre giorni di assenza, non ha ricucito lo strappo. Il tecnico chiede garanzie su autonomia di mercato, gestione dello staff medico e revisione delle gerarchie interne.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, caos Trigoria: scontro Ranieri-Gasperini e paralisi Friedkin sul futuro

Notizie correlate

Leggi anche: Roma, resa dei conti a Trigoria: Gasperini-Ranieri, è “o io o te” davanti ai Friedkin

Roma, altro che pace: a Trigoria nemmeno un saluto tra Gasperini e Ranieri! Ora intervengono i FriedkinCalciomercato Fiorentina, Paratici guarda alla Spagna: nuovo obiettivo per il centrocampo, può arrivare a zero! Calciomercato Inter: Calhanoglu a un...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: A Trigoria scoppia anche il caso Wesley: Gasp furioso con i medici (e con Ranieri). Cos'è successo; La lite Ranieri Gasperini, il caso Wesley, le ombre sul futuro. Così la Roma sfida l'Atalanta; Dalla tensione Gasperini-Ranieri al caso Wesley: che succede a Roma?; Roma, c'è un caso Wesley e la lite Ranieri-Gasperini: cos'è successo?.

Roma, futuro cercasi: Ranieri e Gasperini in attesaDomani è già qui. Il grande freddo che ormai da oltre dieci giorni regna a Trigoria rischia di congelare qualsiasi idea per l’avvenire. Lo scontro tra Ranieri (che ieri è tornato nel centro sportivo ... iltempo.it

Ranieri torna a Trigoria, nessun passo indietro e Gasperini ignorato: la frattura è insanabileA volte ritornano. Ranieri si è rivisto a Trigoria dopo quasi una settimana di assenza, l'ultima volta era martedì scorso. Ma rientra tutto nella normalità, durante la stagione non è quasi mai stato ... ilmessaggero.it